الأرصاد تكشف درجات الحرارة غدا السبت.. والقاهرة تسجل 20 درجة

درجات الحرارة غدا تشغل الآلاف من المواطنين، خاصة عقب دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ووجود غيوم وسحب، وسقوط أمطار على بعض المحافظات.

وتنشر «الوطن»، عبر السطور الآتية درجات الحرارة في المحافظات والعواصم وفقا لما تقدمه من خدمات لقرائها.

وجاءت درجات الحرارة حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، غدا السبت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة

وجاءت درجات الحرارة غدا في القاهرة 20 للعظمى و10 للصغرى، ومدينة أكتوبر 20 للعظمى و11 للصغرى، ودمنهور 19 للعظمى و 12 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وجاءت درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 20 للعظمى و14 للصغرى، ووادي النطرون 20 للعظمى 13 للصغرى، وطنطا 19 للعظمى و 12 للصغرى، وشلاتين 25 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة في مرسى مطروح

وجاءت درجات الحرارة غدا في محافظة مرسى مطروح 19 للعظمى و14 للصغرى، وسيوة 20 للعظمى و9 للصغرى، والعريش 18 للعظمى و 12 للصغرى، ورفح 17 للعظمى و11 للصغرى

وتصل درجات الحرارة غدا في نويبع 21 للعظمى و12 للصغرى، وحلايب 23 للعظمى و16 للصغرى، ونخل 17 للعظمى، و5 للصغرى، وكاترين 16 للعظمى و4 للصغرى.

درجات الحرارة في بورسعيد

وجاءت درجة الحرارة غدا في محافظة بورسعيد 19 للعظمى و12 للصغرى.

وجاءت درجة الحرارة في الإسماعيلية 20 للعظمى و12 للصغرى.

درجات الحرارة في شبين الكوم

وجاءت درجة الحرارة في شبين الكوم 20 للعظمى و13 للصغرى.

وجاءت درجات الحرارة في السويس 20 للعظمى و11 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ 23 للعظمى 14 للصغرى، والغردقة 22 للعظمى و 14 للصغرى، ومرسي علم 23 للعظمى و 14 للصغرى.

وجاءت درجة الحرارة غدا في الفيوم 20 للعظمى و9 للصغرى

درجات الحرارة في بني سويف

وجاءت درجات الحرارة في بني سويف 20 للعظمى و9 للصغرى.

درجات الحرارة في أسيوط

وجاءت درجات الحرارة 20 للعظمى و6 للصغرى.

درجات الحرارة في الأقصر وأسوان

وجاءت درجة الحرارة غدا في الأقصر وأسوان 22 للعظمى و 10 للصغرى، الوادي الجديد 22 للعظمى و9 للصغرى، وأبو سمبل 22 للعظمى و 10 للصغرى.