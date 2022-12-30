«الأرصاد»: سقوط أمطار على المحافظات وانخفاض الحرارة لأقل من 10 درجات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ حالة انخفاض درجات الحرارة على البلاد مستمرة، وخصوصا خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، إذ تنخفض درجة الحرارة الصغرى في الليل على القاهرة الكبرى، وتتراوح بين 9-11 درجة مئوية، مع فرص سقوط أمطار.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّه خلال فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر نشعر بالأجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة، خاصة في مناطق من شمال الصعيد والمدن الجديدة ووسط سيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة فيها خلال فترات الليل لأقل من 10 درجات.

استقرار الأجواء نهارا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «مع سطوع أشعة الشمس وخلال فترات النهار تستقر الأجواء تماما، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، والأجواء تكون لطيفة على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد وأجواء معتدلة ودافئة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 19 و20 درجة مئوية خلال فترة النهار».

تأثير لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأشارت إلى وجود تأثير لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، تأثيره الكبير والواضح يكون على المناطق الساحلية وبخاصة في السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، وسيشهد اليوم فرصًا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة في بعض الأماكن من مطروح والعلمين والإسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ وقد تمتد الأمطار لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري وأمطار خفيفة في بعض المناطق مثل المنوفية والغربية والشرقية، كما أنّ نسبة فرص سقوط الأمطار في المناطق الداخلية ضعيفة جدا، كما أنها خفيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.