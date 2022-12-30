طقس رأس السنة.. «لو خارج تحتفل اعرف درجات الحرارة»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا السبت والذي يوافق يوم 31 ديسمبر، وليلة رأس السنة، إذ سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي بارد في الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة الجمعة 30 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12

درجات الحرارة السبت 31 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأحد 1يناير 2023

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.