سلوى عثمان تنافس بمسلسلين في السباق الرمضاني 2023

تصدر اسم الفنانة سلوى عثمان، خلال الساعات القليلة الماضية، محركات البحث على جوجل بعد تصريحاتها التليفزيونية الأخيرة، والتي أكدت أن عملها خط أحمر وشرط من شروط عقد زواجها.

سلوى عثمان تواصل تصوير مسلسل «رمضان كريم 2»

وتواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير مسلسلها الرمضاني «رمضان كريم 2»، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل وذلك بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل والذي حقق قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأكدت سلوى عثمان في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن شخصيتها هذا العام ستشهد تغيرا كبيرا، فبعد أن كانت ربة منزل تسعى إلى اقتحام محال العمل، ما يجعل هناك خلافات بينها وبين زوجها سيد رجب.

مسلسل رمضان كريم 2، بطولة سيد رجب، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وصبري فواز، وأحمد صيام، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، وعفاف مصطفى وآخرين، فيما اعتذر عن المُشاركة بالجزء الجديد كل من ريهام عبدالغفور، وشريف سلامة وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسل «العمدة»

كما تُشارك الفنانة سلوى عثمان، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال عمل آخر، وهو مسلسل «العمدة»، بطولة الفنان محمد رمضان.

مسلسل «العمدة» بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.