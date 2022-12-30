احترف تصوير الطعام.. محمد إيهاب يوضح أسرار إعلانات الوجبات الجذابة

أثناء الإعلانات، تظهر منتجات الطعام بشكل احترافي كبير، يتفاعل معه المشاهدون، وفي الحقيقة، لا تظهر الوجبات والأطعمة كما ظهرت في الإعلان، حيث يستخدم المصور حيلًا كثيرة وزاوية تصوير جذابة ومهارات متعددة لإظهار الطعام بشكل جذاب يحقق رواجًا وإبهارًا، وهذا ما احترفه المصور محمد إيهاب، وتميز به عن غيره.

احترف «إيهاب» تصوير الطعام بعد تجارب عديدة، يوضح لـ«الوطن»، الطرق والحيل التي يستخدمها لإبراز الشكل الجذاب للوجبات المختلفة أثناء الإعلانات، سواء التي تظهر على التلفاز أو على واجهة المحال: «بنحاول نظهر شكل الطعام أثناء الإعلانات بطريقة جذابة عشان يظهر كلوحة فنية، وده من أبرز الأسباب وراء إقبال الناس على إعلانات الطعام».

الحيل التي يستخدمها «إيهاب» تتطلب مهارات مختلفة، وزوايا تصوير مميزة، موضحًا أنه يستخدم مسدس النار لإظهار اللحوم المشوية، وسائل تلميع الأحذية لإظهار الشكل النهائي للمشويات: «بنستخدم كمان كراتين عشان ندي حجم كبير للساندوتشات، وصمغ وألوان طعام عشان نظهر شكل الشيكولاتة، وكمان بنستخدم رغاوي الصابون عشان نظهر النسكافيه بوش كبير».

تصوير الطعام للمحال والإعلانات، يتطلب مهارات ودقة فائقة، بحسب محمد إيهاب، قائلًا: «لازم يكون عندك عين فنية عشان تقدر تخلي صورة الأكل تظهر بطريقة تلفت الانتباه، خصوصًا على واجهات المحال»، موهبة «إيهاب» هي من جعلته ينفرد عن غيره من المصورين: «المصورين كتير بس اللي يقدر يختار الزاوية واللقطة هو اللي بينجح».

نصائح «إيهاب» لتصوير الطعام

ويقدم «إيهاب» نصائحه عند تصوير الطعام ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليظهر كلوحة فنية، وليس مجرد وجبات: «لازم نظهر الطعام بشكل يكون الواجهة فيها كل مميزات الطعام وشكله، وتكون أطراف الصورة فارغة مفيهاش أي أدوات ولازم الإضاءة تكون من الجنب».