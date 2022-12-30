قناة «القاهرة الإخبارية» بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية: مقتل مهاجم القوة الأمنية

نشرت قناة «القاهرة الإخبارية» خبرا عاجلا، يفيد التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين، وجارِ متابعة الموقف.

وأفادت القناة في خبر آخر عن مقتل أحد العناصر التي هاجمت قوات الأمن المصرية في الإسماعيلية.

وعرضت «القاهرة الإخبارية» الصورة الأولى لمنفذ الهجوم الأخير في محافظة الإسماعيلية على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين، كما بثت القناة فيديو خاص من منطقة الحدث يظهر فيه عدد من سيارات الشرطة.