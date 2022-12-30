رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة «القاهرة الإخبارية» بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية: مقتل مهاجم القوة الأمنية

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:19 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

نشرت قناة «القاهرة الإخبارية» خبرا عاجلا، يفيد التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين، وجارِ متابعة الموقف.

وأفادت القناة في خبر آخر عن مقتل أحد العناصر التي هاجمت قوات الأمن المصرية في الإسماعيلية.

وعرضت «القاهرة الإخبارية» الصورة الأولى لمنفذ الهجوم الأخير في محافظة الإسماعيلية على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين، كما بثت القناة فيديو خاص من منطقة الحدث يظهر فيه عدد من سيارات الشرطة.

اقرأ المزيد:

خروج معظم المصابين في حادث الإسماعيلية.. ومصدر طبي: 3 حالات تحت الملاحظة

محافظ الإسماعيلية يناقش سعر أردب القمح في الموسم الجديد

«الداخلية» تحرر طالبًا من الاختطاف في الإسماعيلية وتضبط المتهمين

عاجل.. «إكسترا نيوز» تنفرد بأول صورة لمنفذ هجوم الإسماعيلية بعد مقتله
بقلم محمد أسامة رمضان