«الداخلية» تحرر طالبًا من الاختطاف في الإسماعيلية وتضبط المتهمين

كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بخطف ابنها، طالب، حال سيرهما بإحدى الطرق بدائرة المركز.

اختطاف ابنها

وأكدت الأم في بلاغها أنه حال قيادتها سيارتها الملاكي وبرفقتها ابنها اعترضت طريقهما سيارة ملاكي يستقلها عامل بإحدى الشركات وبرفقته شخص مجهول، وقام الأول باختطاف ابنها ولاذ بالفرار.

وأضافت أن زوجها كان يعمل بشركة كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية والمملوكة لوالد المتهم الأول وعلمها بوجود خلافات مالية بينهما.

خلافات مالية

وبتضييق الخناق على المتهم المُشار إليه ومرافقه قاما بإطلاق سراح الطفل المختطف بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية وتم تسليمه لوالديه، وتوصلت تحريات فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالشركة المشار إليها، وطالب، يقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.