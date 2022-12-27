خروج معظم المصابين في حادث الإسماعيلية.. ومصدر طبي: 3 حالات تحت الملاحظة

قالت مصادر طبية في محافظة الإسماعيلية، إن معظم مصابي حادث انقلاب سيارة ربع النقل خرجوا من المستشفيات بعد إجراء الإسعافات اللازمة لهم، والاطمئنان على صحتهم خلال الساعات الماضية في مستشفيي فايد التخصصي وجامعة قناة السويس.

وأضافت المصادر، أن مستشفى فايد التخصصي استقبل 7 حالات من المصابين بكدمات وسحجات في الجسم وجروح سطحية، وحالتهم مستقرة، حيث أجريت لهم أشعات وتحاليل للتأكد من استقرار الحالة الصحية، فيما تم الإبقاء على 3 حالات ضمن 11 حالة تم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لوضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس، إن المصابين أصيبو بكسور في اليد والقدمين مع اشتباه في ارتجاج في المخ واشتباه كسور في العمود الفقري، وتم استقبالهم بقسم الطوارئ في المستشفى.

اختلال عجلة القيادة وراء الحادث

وتعرضت السيارة رقم «ر م ع 3192» للانقلاب على وصلة أبو سلطان، إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بينهم 9 سيدات في أعمار سنية مختلفة.

وقالت المصادر، إن المصابين معظمهم مقيمون في قرية العباسة التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وكانو متوجهين للعمل في إحدى المزارع على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من سمية عبدالمعطي محمد، 51 عاما، وإبراهيم سلمى بساطي، 24 عاماً، وداليا صالح جمعة 20 عاماً، وروائح حافظ محمد، 36 عاماً، وهشام عبد المنعم عساف، 42 عاماً ومحمد إبراهيم محمود، 35 عاماً، وكاشف وزان، 49 عاماً، وإلهام محمد موسى، 40 عاماً.

كما أسفر الحادث عن إصابة داليا عزوز عواد، 22 سنة، هيام عبدالعزيز عبد العزيز، 24 عاماً، وعيد فرج عيد طلبة، 28 عاماً، مقيمين بمنطقة العباسة، وتم نقلهم إلى مستشفى فايد المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.