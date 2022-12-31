8 طرق لتقوية مناعة الأطفال وتجنب الإصابة نزلات البرد منها شرب السوائل الدافئة

يتبع عدم استقرار الجو ودخول فصل الشتاء زيادة حالات نزلات البرد بشكل ملحوظ، خاصة للأطفال لعدم اكتمال جهازهم المناعي، لذلك يقعون فريسة لدور البرد بشكل دائم، لذلك كشف الدكتور إسلام عبد العال طبيب متخصص في علاج الأطفال طرق تقوية مناعة الأطفال بفصل الشتاء للحد من استخدام الأدوية.

وأوضح الدكتور إسلام عبد العال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دور البرد مستمر عند الأطفال ما بين أسبوع لأسبوعين سواء باستخدام أدوية أولا وفقا لدورة الفيروس.

أعراض نزلات البرد للأطفال

أضاف «عبد العال» أن أعراض نزلات البرد منها التهاب الحلق، وارتفاع في درجة الحرارة، وكتم للتنفس مما يعنى تأثير البرد على الجهاز المناعي للطفل، خاصة أن جهازه المناعي أكثر عرضة لهجوم البكتيريا، ويصبح غير قادر على ممارسة حياته بصورة طبيعية.

طرق تقوية المناعة للأطفال

ولفت «عبد العال»، إلى أن هناك طرقا لتجنب الأم الإصابة بهذه الأعراض ونزلات البرد، وتقوية الجهاز المناعى للطفل:.

-غسل الأيدي جيدا لأكثر من 20 ثانية للقضاء على الكائنات الدقيقة بالجلد.

-شرب السوائل الدافئة.

-تناول فاكهة وخضار بوفرة.

- إدخال فيتامين c في الأكل اليومي للطفل.

-جعل الطفل يعتاد على ممارسة الرياضة يوميا بما يتوافق مع سنه.

- الابتعاد بقدر الإمكان عن تيارات الهوا.

-اللبس المناسب بالشتاء فلايتم التخفيف داخل وخارج المنزل.

-النوم جيدا بأوقات محددة.