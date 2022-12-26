أهمية شرب المياه في الشتاء.. تساعد على تقوية المناعة

يتكاسل الكثير عن شرب المياه، خاصة خلال فصل الشتاء، وذلك نتيجة درجات الحرارة المنخفضة وعدم شعور الأشخاص بالعطش، وهو ما يتسبب في العديد من المشاكل الصحية.

وحسب ما ذكرته دراسة علمية حديثة صادرة عن جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن شرب كمية كبيرة من المياه له الكثير من الفوائد المهمة لجسد الإنسان، خصوصًا الحماية من التهاب المسالك البولية والجفاف، زيادة مستوى الأملاح في الجسم، ونقص نسبة الفيتامينات التي يحتاج إليها يوميًا، بحسب موقع «شيكاغو تربيون».

وتستعرض «الوطن»، أهم أضرار نقص شرب المياه، والكميات المحددة التي يجب أن يحصل عليها الجسم خلال اليوم.

شرب المياه مهم خلال فصل الشتاء

وقالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن المياه تعد من العناصر المهمة للجسم في مختلف فصول السنة، وخلال الشتاء، ينسى البعض تناولها نتيجة برودة الجو، ما الذي ينتج عنه أضرار صحية خطيرة، منها تعرض الكلى للحصاوي الرملية، الصداع المتكرر، فضلًا عن جفاف الفم ونقص الطاقة.

كما أوضحت استشاري البكتيريا والمناعة، أن شرب المياه بشكل منتظم، يساعد على تقوية المناعة، تنشيط الوظائف الحيوية للجسم، الحفاظ على سلامة الكلى من ترسب الأملاح، فإفراز البول يكون أكثر من إفراز العرق في الشتاء، فضلًا عن صحة البشرة ونضارتها، وطرد السموم التي تهدد الصحة بشكل كبير.

الكمية المناسبة للمياه يوميًا

وأشارت إلى أنه ينبغي شرب كوب من المياه على مدار كل ساعة بمعدل 2.5 لتر لكل الأشخاص، موضحة أن الكميات تحدد على حسب مدى إفرازية البول، فبعض الناس قد تعاني من السكر فبإمكانها تقليل نسبة المياه في هذه الحالة، وفيما عدا ذلك تحسب الكمية وفقًا لعمر ومجهود الشخص.

كما ذكرت أنه يُفضل شرب المياه بكثرة، إذ يفضل الناس استبدالها بالمشروبات الدافئة، خاصة الشاي أو القهوة، الأمر الذي يزيد من نسبة الكافيين بالدم، ويصيب الشخص بالأرق، وبالتالي يؤثر بشكل سلبي على قوة المناعة بسبب قلة النوم، فيفضل أن يكون هناك توازن بين المياه والمشروبات الأخرى.