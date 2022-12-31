قائمة أغلى سلالات الحمام في المحافظات.. «جوز جمعية سبق» بـ3500 جنيه

كشف الدكتور يحي زكريا، أستاذ الدواجن بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وعضو شعبة الجمعية العامة للدواجن على مستوى الجمهورية، أن الكثير من المواطنين يقبلون على شراء الحمام دون معرفة نوعه التي تضم أغلى سلالات الحمام في المحافظات الموجودة في شتى ربوع المحافظات.

قائمة أغلى سلالات الحمام بالمحافظات

وأوضح الدكتور «يحي»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن قائمة أغلى سلالات الحمام بالمحافظات وأسعارها تضم 18 نوعا من جوز الحمام وهي كالتالي :

- بلغ سعر الحمام جمعية 275 جنيها.

- سعر الحمام العبسي 150 جنيها.

- بينما بلغ سعر الحمام الأسترالي 580 جنيها.

- سعر الحمام جمعية سبق 3500 جنيه.

- حمام زغاليل روماني بسعر 130 جنيها.

- الحمام روماني أصفر بسعر 360 جنيه.

- الحمام الفرنساوي اللاحم بسعر 340 جنيها.

- سعر الحمام «الهزاز» بسعر 260 جنيها.

قائمة أغلى سلالات الحمام بالمحافظات

وجاءت سعر قائمة أغلى سلالات الحمام بالمحافظات اليوم، الحمام زغاليل «زاجل» بسعر 630 جنيها.

- الحمام العنبري بسعر 255 جنيها.

- والحمام الكنج بسعر 520 جنيها.

- يمام أمري بسعر 110 جنيها.

- الحمام الزغاليل البلدي بسعر 55 جنيها.

- الحمام الكشكي بسعر 240 جنيها.

- سعر الحمام روماني 525 جنيها.

- وبلغ سعر الحمام الكاري 525 جنيها.

- الحمام الأبلق بسعر 320 جنيها.

- سعر الحمام قشر البندق بسعر 315 جنيها.