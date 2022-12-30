جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات، ذلك الموعد الذي يتساءل عنه الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تنطلق قريبًا وتفصلنا عنها أيام قليلة، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعدها.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

وفي السطور الآتية تنشر «الوطن»، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات وفقًا لما أعلنته مديريات التربية والتعليم، والتي جاءت كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 5 يناير حتى 25 من نفس الشهر.

- يوم السبت 21 يناير 2023: اللغة العربية.

- الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 23 يناير 2023: العلوم، وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 24 يناير 2023: الجبر والإحصاء، التربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023: الهندسة.

- الخميس 26 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

- السبت 21 يناير 2023: اللغة العربية والخط.

- الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية و التربية الدينية.

- الاثنين 23 يناير 2023: العلوم و تكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023: الجبر والإحصاء و التربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023: الهندسة.

- يوم الخميس 26 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بسوهاج

- الأربعاء 18 يناير 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 21 يناير 2023: الجبر والإحصاء، مادة التربية الفنية.

الأحد 22 يناير 2023: العلوم، مادة التربية الدينية.

الاثنين 23 يناير 2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24 يناير 2023: الهندسة، تكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 25 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في الشرقية

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 في محافظة الشرقية كالتالي:

-السبت 21 يناير 2023: اللغة العربية.

- الأحد 22 يناير 2023: الجبر والاحصاء و مادة التربية الدينية.

- الإثنين 23 يناير 2023: اللغة الإنجليزية ومادة التربية الرياضية.

- الثلاثاء 24 يناير 2023: الهندسة ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 25 يناير 2023: العلوم و التربية الفنية.

- الخميس 26 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في أسوان

- الأربعاء 18 يناير 2023: مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- السبت 21 يناير 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى ومادة التربية الدينية.

- الأحد 22 يناير 2023: مادة الجبر والإحصاء ومادة اللغة الأجنبية الثانية مستوى رفيع.

- الاثنين 23 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023: مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023: مادة العلوم + مادة لغة أجنبية أولى مستوى رفيع لمدارس اللغات + مادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية.