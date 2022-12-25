جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي نصف العام.. تبدأ 18 يناير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يطبق القرار الوزاري 313 لسنة 2011، ويعفى الطلاب المتقدمون على نظام المنازل من جميع الأنشطة التربوية والحاسب الآلي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ امتحانات مادتي المستوى الرفيع تجرى في مدارس اللغات بحسب المواعيد المحددة، ويختار الطالب نشاطين من الأنشطة الاختيارية وفق ميوله واهتماماته وقدراته ويكون التقييم عملياً قبل نهاية الفصل الدراسي وتخطر لجان النظام والمراقبة بالنتيجة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وحددت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، وتبدأ الامتحانات يوم 21 يناير 2023:-

- يوم السبت 21 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 22 يناير 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 23 يناير 2023: امتحان مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 24 يناير 2023: امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 25 يناير 2023: امتحان مادة الهندسة.

- يوم الخميس 26 يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة.. 18 يناير

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة، والمقرر أن تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 18 يناير المقبل وهي كالتالي:-

- يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء وامتحان التربية الدينية.

- يعقد يوم السبت الموافق 21 يناير2023، امتحان الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأحد الموافق 22 يناير 2023، امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023، امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير2023، امتحان الهندسة.

- يوم الأربعاء الموافق 25 يناير2023، امتحان مادة العلوم.