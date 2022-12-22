«التعليم» تبدأ وضع أسئلة امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ العديد من المديريات التعليمية بمختلف الجمهورية، بدأت في وضع أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، إذ أنّه من المنتظر أن تعقد الامتحانات خلال شهر يناير المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان، للوقاية من «كورونا» والفيروس المخلوي التنفسي، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب الصف الثالث الإعدادي

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب الصف الثالث الإعدادي ليست موحدة، لافتاً إلى أن كل مديرية تعليمية ستقوم بوضع أسئلة الامتحانات على حدة، موضحاً أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من الفيروسات مثل الفيروس المخلوي التنفسي وكورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

أسئلة امتحانات نصف العام

وأضاف المصدر أن أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي، لطلاب الصف الثالث الإعدادي تقيس الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته، مؤكّدًا أنَّ هناك تعليمات مشددة لواضعي أسئلة الامتحانات بالابتعاد تمامًا عن الأسئلة ذات الطابع السياسي والأخطاء اللغوية وأن تكون الأسئلة مباشرة وغير معقدة، منوهًا إلى أنَّ الفيروس المخلوي التنفسي لن يؤثر على سير الامتحانات، بفعل تعقيم جميع اللجان الامتحانية طوال أيام الامتحانات، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

لا تعديلات على مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي

من جهته، صرح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه لا توجد أى تعديلات على مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2022-2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكداً أن الوزارة عازمة على عقد الامتحانات في جو هادئ، وأن جميع أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، منوهاً أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.