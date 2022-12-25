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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القليوبية.. «عام ومهني»

كتب:

حسن صالح
01:04 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي العامة والمهنية، والتي من المقرر أن تنطلق يناير المقبل في جميع المدارس «عامة ورسمية ورياضية ومهنية»، حيث جرى توزيع الجداول على المدارس ونشرها على الإنترنت وإخطار الإدارات التعليمية والمدارس بها. 

«الوطن» تستعرض جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية نصف العام، للمواد العملية والنظرية، والإعدادية العامة والمهنية في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للمواد العملية 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للمواد العملية وفق الجدول المرفق.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للمواد النظرية 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي النظرية العامة والمهنية وفق الجداول المرفقة.

 

 

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022 – 2023 للمرحلة الإعدادية  بمدارس المحافظة، ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات في 14 يناير المقبل، وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، اعتبارا من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية في بيان لها أنه تلتزم كل إدارة تعليمية بالإجراءات الاحترازية على أن تنتهي جميع الامتحانات يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.

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