التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم «قطار الخير».. اصطفاف يضم 15 جمعية خيرية

نشر التحالف الوطني للعمل الأهلي فيديو جديد له أوضح فيه أنه تحت شعار «قطار الخير»، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اصطفافا يضم أكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل تحت مظلته في مشهد يعكس مدى قدراته البشرية وإمكانياته الخدمية والتنموية لدعم الشرائح الأولي بالرعاية.

التحالف ساهم في خدمة 160 ألف مستفيد

وأكد الفيديو أن التحالف الوطني ساهم في خدمة 160 ألف مستفيد من قرى ونجوع محافظة سوهاج.

الاصطفاف من محافظة سوهاج يشارك فيه العديد من الجمعيات

وقالت إحدى المنضمين للمبادرة إن الاصطفاف الخاص بكل مؤسسات وكيانات التحالف جاء كختام لعام 2022 من محافظة سوهاج، حيث أن الاصطفاف اليوم، تحت مظلة قافلة ستر وعافية، ومشارك فيه العديد من الجمعيات الموجودة والتي بدأت قوافل ستر وعافية منذ البداية.