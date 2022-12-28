التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة الـ16 من «ستر وعافية» بسوهاج

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، المرحلة الـ16 من قوافل «ستر وعافية» لأهالي قرية أم دومة وتوابعها بمركز طما بمحافظة سوهاج، بمشاركة أكثر من 15 كيان من كيانات التحالف الوطني، لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد.

يأتي تنفيذ قوافل «ستر وعافية»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، التي جرى وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة، مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، وتسليمهم عدد من الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح.

وتتضمن القافلة، حملات متعددة لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه لعدد 50 أسرة، ونشر ثقافة التطوع.

بجانب ذلك، تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات، والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة ازرع.

شارك في القافلة، 15 كيانا من كيانات التحالف، وهي «مؤسسة أبوالعينين- جمعية الاورمان- مؤسسة العربي لتنمية المجتمع- مؤسسة صناع الخير للتنمية- مؤسسة صناع الحياة- مؤسسة مصر الخير- جمعية مصطفي محمود- جمعية رسالة- بنك الطعام المصري- مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية- مؤسسة بهية- الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية- مؤسسة حياة كريمة»، بمشاركة أكثر من 2500 متطوع وموظف وتنفيذي.