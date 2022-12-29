التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة الـ16 من «ستر وعافية»: بمشاركة 15 جمعية ومؤسسة خيرية

اختتمت قوافل "ستر وعافية" نشاطها في سوهاج مع نهاية عام 2022، والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتستقبل قرية أم دومة وتوابعها بمركز طما قافلة ستر وعافية رقم 16 بمشاركة 15 جمعية ومؤسسة خيرية يعملون تحت مظلة التحالف وينظمها نحو 2500 متطوع والتي تستهدف خدمة أكثر من 10 آلاف مستفيد.

مركز البلينا استضاف التجربة الأولى للتحالف الوطني في قافلة ستر وعافية رقم 1، وبالتالي كان الختام لسنة 2022 كان في سوهاج، وكان ديسمبر هو شهر المتطوعين وعمل ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وكانت معظم الأنشطة الأساسية الخاصة بنا تم التركيز فيها على كل الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

وقدمت القافلة للأهالي بطاطين من أجود الأنواع، ومعرض ملابس للمحتاجين للشتاء، بالإضافة إلى مواد غذائية، كما شهدت القافلة التوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وتضمنت القافلة أطباء باطنة وأطفال وأنف وأذن وحنجرة وصيدلية ميدانية وتحويل لعمليات مجانا في القاهرة.

وتواجد 200 متطوع ومتطوعة من مؤسسة صناع الخير في القافلة، حيث شاركوا في غرفة قدم سكري لتقديم خدمات للأهالي المصابين بمرض السكري، كما ساهموا في توفير العلاج لمرضى القدم السكري حتى يتم شفاؤهم.

وشملت القافلة جميع الخدمات وفق احتياجات المواطنين من قافلة طبية تحتوي على تخصصات عدة ويتم الكشف والمتابعة بها بالمجان، بالإضافة إلى جزء خاص بالأجهزة التعويضية، كما شملت الأنشطة والفعاليات توزيع مواد غذائية ومعرض ملابس وكرنفال للأطفال وندوت توعوية وتمكين اقتصادي.

وقال أحد الأهالي: "هذه القافلة تساهم اسهاما كبيرا في مساعدة الناس وتعالج الناس بالمجان وتقوم بتوزيع بطاطين"، وقال أخر: "ما شاء الله عليه، مشروع 100 الـ100".