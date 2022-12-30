العثور على جثة مسن داخل مجرى مائي بالمحلة

عثر أهالي محلة أبو علي، التابعة لدائرة مركز المحلة، بالغربية، علي جثة مسن، في أحد المجاري المائية المارة بالقرية، في ظروف غامضة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالعثور على جثة

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف، إخطارا بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الخامس من العمر، ملقى ببحر محلة أبوعلي بدائرة مركز المحلة.

ظروف غامضة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على جثة لشخص يدعى «أحمد.ع.ا»، 50 عاما، مقيم بدائرة قسم أول المحلة الكبري ، في ظروف غامضة، وملقى داخل بحر محلة أبو علي، مرتديا كامل ملابسه، دون إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثمان إلي مستشفى المحلة العام.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.