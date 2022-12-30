انقلاب أتوبيس على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي ووقوع إصابات

انقلب أتوبيس تابع لشركة غرب ووسط الدلتا إثر وقوع حادث، منذ قليل، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي أمام الوحدة المحلية لقرية سملا من اتجاه مدينة مرسى مطروح.

وعلى الفور انتقلت مباحث مرور مطروح ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابين حادث الأتوبيس

واستقبلت مستشفى مطروح العام مصابين حادث أتوبيس مطروح وهم: «أميمة عثمان محمود فرحات 62 من الإسكندرية مصابة كدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، وسمية محمد عبد العاطي 48 سنة من الإسكندرية، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، وهيثم جمعة محمد إبراهيم 33 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة».

تحطم الأتوبيس

وتجمع أهالي سملا شرق مطروح فور وقوع حادث الأتوبيس، مساء اليوم، الجمعه، الذى انقلب على جانب الطريق، وتحطمت أجزاء منه.

الشرطة تعاين الحادث

وجاري استكمال العلاج اللازم من إجراء الفحوصات الطبية وعمل الأشعة والتحاليل وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، حتى تماثلهم للشفاء وجاري فحص الحادث للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.