أمين «العربي للمياه» لقناة القاهرة الإخبارية: زيادة السكان أكبر تحديات المنطقة

قال حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن في بعض الدول العربية لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 100 متر مكعب في العام، ومن بينها الأردن وفلسطين، لافتا إلى أن نسبة الفرد في مصر 500 إلى 530 مترا مكعبا للفرد سنويًا.

وأضاف «العطفي»، في حوار خاص مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أكبر التحديات التي تواجه المنطقة العربية هي أزمة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن جائحة كورونا أثرت بنسبة كبيرة في الاحتياجات للمياه.

وأوضح الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أن أزمة كورونا زادت الطلب على المياه بنسبة تتراوح من 5 لـ20%، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو سوء إدارة في العالم.

وأكد «العطفي»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ساعدت في أزمة الغذاء وأن المياه مرتبطة بها، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تستورد نحو 50% من غذائها، وهو ما يعادل قرابة أكثر من 300 مليار متر مكعب مياه في العالم.