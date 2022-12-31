زراعة 3349 فدانا من محصول الفول البلدي في الشرقية حتى الآن

تواصل محافظة الشرقية زراعة المحاصيل الشتوية، وأبرزها القمح، الشعير، البنجر والفول البلدي، حيث إن مديرية الزراعة استهدفت زراعة 6000 من محصول الفول البلدي، الذي يعد الوجبة الأساسية للشعب المصري على سفرة الإفطار.

الفول البلدي أهم الوجبات ضمن أطباق السفرة

يعد الفول البلدي، أو كما يطلق عليه «الفول الحراتي»، من أهم الأطباق في قائمة الأطعمة اليومية للمصريين وأقلها تكلفة اقتصادية، ويحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين والحديد والكالسيوم والكربوهيدرات، فيما يتم تناوله أخضرا «فول حراتي»، أو مطهيا والأبرز في الأطباق المطهية هو «الفول المدمس»، هذا وقد وحظت الشرقية بزراعة أكثر من نصف المساحة المستهدفة منه إذ يبلغ المستهدف منه نحو 6000 فدان من محصول الفول البلدي.

زراعة 3349 فدانا من الفول البلدي

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المديرية تستهدف زراعة نحو 6000 فدان من محصول الفول البلدي، مشيرا إلى أنه جرى زراعة 3349 فدانا حتى الآن من المستهدف.

زراعة نصف المساحة المستهدفة من الفول البلدي

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الفول البلدي يبدأ زراعته في شهر نوفمبر، لأنه محصول شتوي يحتاج لنموه إلى درجات حرارة منخفضة، مؤكدا أهمية الفول واعتماد المصريين عليه كوجبة أساسية في الإفطار فضلا عن الاعتماد عليه في أغراض أخرى بنفس ذات الأهمية، معلقا: «وصلت المساحة المنزرعة من الفول البلدي 3 آلاف و349 فدانا، أي ما يعادل أكثر من نصف المستهدف»، حسب قوله.

وتتعدد أصناف الفول البلدي ما بين «جيزة 843»، و«مصر 3»، وتعد أفضل الأصناف التي تقاوم أمراض النبات كالهالوك، كما يفضل زراعته في أرض سبق زراعة الأرز، أو القطن، أو الكتان بها، ففيها تصلح زراعة الفول البلدي، لكن يجب عدم زراعة الفول في أرض سبق زراعة البسلة فيه مرات متكررة، فهي تعول الهالوك وبالتالي يصاب الفول البلدي به.

رعاية الفول البلدي تقيه من الهالوك

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن هناك بعض الأمور التي تحافظ على الفول البلدي، من «الهالوك»، منها الحرث العميق، وتسميد التربة بالأسمدة التي تكافحه، وتقلل إصابة الفول به، فضلا عن انتظام الري كل ثلاثة أسابيع.