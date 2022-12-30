مسيرة لـ«سفراء ضد الفساد» بشوارع مدينة الحسينية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع، من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

مسيرة في شوارع مدينة الحسينية

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة بالتعاون مع إدارة الطلائع بالمديرية، بتنظيم مسيرة تجول لسفراء ضد الفساد بالشرقية بشوارع مدينه الحسينية، وذلك بمشاركة الطلائع من الشباب والفتيات لتعريف المواطنين بالمبادرة وأهميتها، وتوعيتهم بضرورة محاربة الفساد مثل (نبذ العنف - محاربة الغش - عدم التمييز - الحد من التحرش - المسئولية - مواجهة الشائعات - الحفاظ على الممتلكات العامة)، وكذلك مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه، ومظاهر الفساد ومخاطره وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

شعار المسيرة

وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة، أن المسيره تضمنت رفع «بنرات» تحمل شعار وزارة الشباب والرياضة، وشعار «سفراء ضد الفساد»، و«أنت الأهم»، لافتاً إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها انفردت بها محافظة الشرقية، واستطاعت التغيير من خريطة سفراء ضد الفساد حيث يتم من خلالها تنظيم لقاءات مجتمعية لتعريف المواطنين بأفراد المبادرة، والاستماع لهم والتعرف علي مشاكلهم وارائهم واصبح برنامج سفراء ضد الفساد من أكثر البرامج تردداً في الشارع.