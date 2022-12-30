شركة مياه الشرقية تنظم يوما توعويا للأطفال ذوي الهمم

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية يوم توعوي وترفيهي لأكثر من 100 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة لأسرهم بمدرسة التربية الفكرية بالزقازيق إيمانا من الشركة بأن ذوي الاحتياجات الخاصة هم شركاء اساسيين في المجتمع.

وقالت الشركة في بيان، اليوم، إن توفير التدريب المناسب لذوي الهمم من شأنه أن يحول هؤلاء الأطفال الي طاقة جبارة يستفيد منها المجتمع كعناصر فعالة في خطط التنمية، وتطبيقا لسياسة الشركة القابضة بتفعيل دور التوعية والمشاركة المجتمعية بين جميع شرائح المجتمع وبخاصة الفئات الأكثر احتياجا تماشيا مع رؤية القيادة السياسية بحق ذوي الهمم في المساواة والحياة الكريمة.

ترسيخ مفاهيم التوعية بترشيد استهلاك المياه

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في تصريحات صحفية قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بتنظيم يوما توعويا وترفيهيا لذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة التربية الفكرية بالزقازيق بهدف ترسيخ مفاهيم التوعية بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

ألعاب تفاعلية مبسطة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى أن الفعالية تضمنت أنشطة تفاعلية غرضها ترسيخ مفاهيم التوعية بترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي في صورة ألعاب تفاعلية مبسطة تشمل مسرح للعرائس وارسم ولون ولعبة السلم والثعبان وعرض أفلام كرتونية توعوية بجانب عمل ورشة تعلم مبادئ السباكة الخفيفة لأولياء أمور الأطفال وفي نهاية اليوم تم توزيع هدايا على المشاركين.