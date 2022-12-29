زراعة أكثر من 362 ألف فدان قمح في الشرقية

سجلت المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمحافظة الشرقية نحو 362,275 فدانا، من المستهدف الذي تبلغ مساحته نحو 443 ألف فدان، لأن القمح هو المحصول الأساسي الاستراتيجي في المحافظة، والذي يغطي حوالي نصف المساحة الحقلية الكلية التي تصل إلى 870 ألف فدانا.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى زراعة 362 ألفا و275 فدانا من محصول القمح، لافتًا إلى أن جهود المديرية تسير جنبا إلى جنب مع جهود الدولة لمواجهة تحديات المناخ بتوفير المياه وترشيد الاستهلاك لموارد البيئة.

ولفت إلى اتباع النظم الحديثة في الزراعة لتوفير المياه والتقاوي خاصة في زراعة القمح، وذلك باتباع الزراعة بالستارة على المصاطب العادية والآلية التي توفر التقاوي والمياه.

القمح والبنجر والشعير أهم المحاصيل الشتوية

بدأ المزارعون زراعة محصول القمح منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، وتستمر الزراعة إلى الانتهاء من قيمة المساحة المستهدفة من إجمالي المحصول، هذا وتواصل الشرقية زراعة المحاصيل الشتوية المستهدف زراعتها كالفول البلدي، البنجر والشعير.

إنتاج القمح بالشرقية يكفي المحافظة

وأوضح وكيل وزراة الزراعة أن المديرية تسعى لاتباع آليات الزراعة الحديثة متبعين وسيلة زراعة الستارة على المصاطب وكذلك استخدام الميكنة الحديثة، لافتا إلى أن كل هذه السبل ترشيدا لاستخدام المياه، وكذلك التقاوي، مؤكدًا على أن إنتاج القمح بالمحافظة يكفي الشرقية والفائض تستفيد منه المحافظات الأخرى وتصل عددها 5 محافظات.