طقس الإسكندرية اليوم مع الكريسماس.. أمطار ورياح وأجواء أوروبية

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، أجواء شتوية مع احتفالات الكريسماس 2023، لتتحول المدينة إلى أجواء أوروبية مع توقعات سقوط أمطار بنسبة 40%، وبرودة جراء تراجع درجات الحرارة، وسط تأكيد سياحة الإسكندرية انتهاء كافة تجهيزات الأماكن السياحية لاستقبال المواطنين.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين ضرورة توخي الحذر وارتداء ملابس ثقيلة في ثاني أيام نوة رأس السنة التي تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم السبت، برأس السنة الميلادية 31 ديسمبر 2022 يشهد سقوط أمطار خفيفة في أول اليوم، قد تكون متوسطة مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة بنسبة حدث 40% تقريباً.

طقس الكريسماس في الإسكندرية

ويشهد طقس الكريسماس في الإسكندرية انخفاض درجات الحرارة وتسجل العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، مع سرعة رياح 40 كيلو متر في الساعة، الأمر الذي يتبعه ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة في حال رغب المواطنون الإحتفال بالكريسماس في الأماكن المفتوحة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية اليوم

وترتفع أمواج الإسكندرية مجددا مع ثاني أيام نوة رأس السنة اليوم، حيث تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، ما يتبعه تحذيرا من نزول المياه واقتصار احتفالات الكريسماس على الشواطئ بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.