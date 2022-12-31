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اليابان تحذر كوريا الشمالية من إطلاق صاروخ بالستي جديد

كتب:

حسن رمضان
03:17 ص | السبت 31 ديسمبر 2022
إطلاق صاروخ كوري شمالي-صورة أرشيفية

إطلاق صاروخ كوري شمالي-صورة أرشيفية

قالت السلطات اليابانية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا، محذرة من احتمال إطلاق «بيونج يانج» صاروخ ثان.

وفي وقت سابق، أعلن «خفر السواحل الياباني»، أن ما يبدو أنه صاروخ بالستي أطلقته «بيونج يانج» قد سقط في البحر، وفقا لما ذكرته قناة «إن اتش كيه» اليابانية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، إطلاق الجارة الشمالية، صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، اليوم السبت.

وكانت «بيونج يانج»، أطلقت في 23 ديسمبر الجاري، صاروخين بالستيين قصيري المدى في البحر الشرقي، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

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بقلم حسن رمضان