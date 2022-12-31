واشنطن بعد إطلاق صاروخ بالستي من كوريا الشمالية على اليابان: تزعزع الاستقرار

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يهدد الاستقرار، وذلك حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

قالت السلطات اليابانية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا، محذرة من احتمال إطلاق «بيونج يانج» صاروخ ثان.

وفي وقت سابق، أعلن «خفر السواحل الياباني»، أن ما يبدو أنه صاروخ بالستي أطلقته «بيونج يانج» قد سقط في البحر، وفقا لما ذكرته قناة «إن اتش كيه» اليابانية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، إطلاق الجارة الشمالية، صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، اليوم السبت.