وفاة الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز في «نيويورك»

توفيت الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز، اليوم السبت، عن عمر يناهز«93 عاما»، وقالت سيندي بيرجر، المتحدثة باسم الراحلة، في بيان، إنها توفيت بسلام في منزلها محاطة بأحبائها، وعاشت حياتها دون ندم، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأشارت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، إلى وفاة باربرا والترز في منزلها بـ «نيويورك»، موضحة أن تم الإعلان عن وفاة الإعلامية الأمريكية على الهواء بشبكة «أيه بي سي» الأمريكية.

وأجرت الراحلة باربرا والترز، العديد من المقابلات مع رؤساء الدول إلى أكبر المشاهير ورموز الرياضة.

وأضافت بيرجر، في بيان، إن والترز، كانت رائدة ليس فقط للصحفيات ولكن لجميع النساء، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، وصف رئيس شركة «والت ديزني» روبرت إيجر، في تغريدة، باربرا والترز بأسطورة حقيقية، ورائدة ليس فقط بالنسبة للمرأة في الصحافة ولكن بالنسبة للصحافة نفسها، مضيفا إن الشركة ستفتقد الراحلة، وترسل أعمق تعازيها لابنتها جاكلين.

انضمام والترز إلى «أيه بي سي نيوز» الأمريكية في 1976

وانضمت باربرا والترز إلى شبكة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية، في عام 1976، لتصبح أول مذيعة في برنامج إخباري مسائي، وفي عام 1979 شاركت الراحلة في برنامج «20/20».

وفي عام 1997، أطلقت الإعلامية الأمريكية الشهيرة الراحلة باربرا والترز برنامج «ذا فيو».

آخر مقابلة للراحلة باربرا والترز على الهواء كانت مع ترامب في 2015

بدورها، قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، أن آخر مقابلة للراحلة باربرا والترز على الهواء كانت مع المرشح الرئاسي في ذلك الوقت دونالد ترامب في عام 2015.