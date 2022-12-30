«النواب الأمريكي» يكشف إقرارات ترامب الضريبية.. والرئيس السابق: الانقسام سيزداد

كشف أعضاء مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيين اليوم، الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب، لست سنوات مضت، في إعلان من المؤكد أنه سيكون جولة أخرى من التدقيق المكثف على موارده المالية، وذلك بحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

ويمثل الإجراء خطوة غير عادية من قبل لجنة الضرائب في مجلس النواب الأمريكي، ورئيسها ريتشارد، الذي كان قد انخرط في معركة قانونية لمدة 3 سنوات ونصف حول الإفراج عن ضرائب ترامب حتى حكمت المحكمة العليا في قضيته في نوفمبر الماضي، كما أن تلك الخطوة تضيف إلى القائمة المتزايدة من التحديات السياسية والقانونية التي يواجهها ترامب في الوقت الذي يبدأ فيه حملته الرئاسية لعام 2024.

2700 صفحة من الإقرارات

السنوات الست من الإقرارات الضريبية المشتركة التي قدمها ترامب وزوجته ميلانيا، من 2015 إلى 2020، يزيد عددها قليلًا عن 2700 صفحة، وتتناول الإقرارات مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية من شركات الجولف والمطاعم والتزلج على الجليد، وتم عرض لقطة على شاشة مجلس النواب للإقرار الضريبي للرئيس السابق دونالد ترامب لعام 2020.

ترامب: الانقسام سيتزايد في الولايات المتحدة

وندد الجمهوريون بهذه الخطوة ووصفوها بأنها مهمة سياسية ستفتح ما أسموه بـ«الصندوق الأسود»، وقال ترامب في خطاب ردا على الإجراء: «الانقسام الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية سوف يزداد سوءًا الآن، فالديموقراطيون اليساريون قاموا بتفخيخ كل شيء، لكن تذكروا، أن هذا سلاح خطير ذو حدين».

وستكون ست سنوات من عائدات ترامب متاحة الآن لخبراء الضرائب وغير الخبراء، وهو تطور قال مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب، عنه: «إن الرئيس السابق يخشى أن يؤدي إلى فرض الحكومة ضرائب وعقوبات إضافية عليه».