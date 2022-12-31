السعودية تودع سنة 2022 بأمطار رعدية وسيول وطقس سيئ (فيديو)

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لليوم السبت، بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقرير صدر عنه منذ قليل: «كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، الجوف، حائل والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق».

ماهي اوروبا ولا شرق اسيا ولا ادغال افريقيا



هذا امطار #مكة اليوم في المغمس #مدرار pic.twitter.com/zWCKXBU1xb — سلطان البقمي (@s_mm_f) December 30, 2022

وأشار التقرير إلى شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والاوسط تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وتابع التقرير: «فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة».