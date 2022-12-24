الجامعات توجه أعضاء هيئة التدريس بوضع امتحانات التيرم الأول من بنوك الأسئلة

أيام قليلة، تفصلنا عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 بالجامعات، وفق الخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، والتي أكّد خلالها ضرورة الالتزام الكامل بإعلان الجداول في أماكن ظاهرة في مختلف الكليات، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

في البداية، أكّد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد ورقياً للكليات النظرية وإلكترونياً لكليات القطاع الطبي، موضحاً أنَّه تمّ التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بوضع أسئلة الامتحانات من بنوك الأسئلة المعدة مسبقاً.

وأضاف رئيس جامعة المنيا، لـ«الوطن»، أنَّ بنوك الأسئلة تقيس مستويات مختلفة من الطلاب، موضحاً أنَّ هذه البنوك تساعد عضو هيئة التدريس على وضع تقييم سليم للطلاب، مؤكّداً أنَّه يجرى حالياً الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات بالتنسيق مع مختلف الكليات.

70 درجة لكل مادة في امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«آثار عين شمس»

من جهته، قال الدكتور حسين طنطاوي، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إنَّ إجراءات التحاق وتسجيل الطلاب بالكلية كلها تمت إلكترونياً ومتابعة الغياب والحضور، موضحاً أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول تشمل 70 درجة لكل مادة.

وأضاف «طنطاوي» لـ«الوطن»، أنَّ الامتحانات توضع من بنوك الأسئلة المعدة مسبقاً، موضحاً أنه يتم تصحيح الامتحانات يومياً فبمجرد الانتهاء من عقدها يتم إعلان النتيجة مباشرة.

وأكّد عميد كلية الآثار، أنَّه يتمّ حالياً رصد درجات الحضور والمشاركة وهي 5 درجات ودرجات الميدتيرم ودرجات التطبيقات والتكليفات، تمهيداً لتجميعها مع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات نهاية الفصل الدراسي.

مراحل تصميم بنوك أسئلة الامتحانات

وفي سياق متصل، حدد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، مراحل إعداد بنوك الأسئلة، موضحاً أنَّ إعداد وتصميم بنوك الأسئلة يرتكز على منهجية علمية تتضمن عدة خطوات وإجراءات دقيقة لقياس مستوى التحصيل الدراسي لدى المتعلمين في المقررات الدراسية، منها تحليل محتوى المقرر الدراسي إلى بنيته المعرفية بدقة، وتحديد خطة تقييم ما تم تحديده من مخرجات في الخطوة الأولى.

وأضاف «عبدالرشيد»، أنَّ إعداد بنوك الأسئلة يشمل أيضاً صياغة مفردات اختبارية للمخرجات متعددة الأنواع والأنماط وتنظيم المفردات الاختبارية للمقرر أو الوحدة الدراسية في عدة نماذج اختبارية متكافئة والتأكّد من الصدق الظاهري لمفردات الاختبار، وأخيراً يتمّ التأكّد من ثبات مفردات الاختبار، واتساقها الداخلي، مع حساب معامل الصعوبة والسهولة ومعامل تمييز كل مفردة.