بعد التوقيع مع رونالدو.. زيادة جنونية لمتابعي «النصر» على مواقع التواصل

في صفقة تاريخية للأندية العربية، أعلن نادي النصر السعودي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومن وقتها ازداد عدد المتابعين بكل جنوني على صفحات نادي.

وقبل التوقيع مع كريستيانو رونالدو، كان عدد متابعي نادي النصر السعودي عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام»، نحو 650 ألف متابع، وبعد إعلان التوقيع مع النجم البرتغالي ببضع ساعات، زاد عدد المتابعين ووصل إلى أكثر من 3 ملايين متابع.

وعلى موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كان عدد متابعي النصر السعودي أقل من نصف مليون متابع، ووصل إلى أكثر من 3 ملايين أيضًا بعد التوقيع الرسمي، وعبر «فيس بوك» زاد عدد المتابعين ليصل إلى 684 ألفًا، بعد أن كان 100 ألف فقط.

رونالدو ينضم لنادي النصر السعودي

وكشف نادي النصر تفاصيل صفقة ضم كريستيانو رونالدو لصفوفه بعد أن وقع على عقوده مع رئيس النادي مسلى آل معمر، ويمتد عقد «رونالدو» حتى عام 2025 وسيرتدي القميص رقم 7، وهو القميص الذي يرتديه دائمًا.

وعلق كريستيانو رونالدو على انضمامه لنادي النصر السعودي، قائلًا: «مُتشوق لتجربة دوري جديد في دولة مختلفة، متحمس للانضمام إلى زملائي بالفريق، لنساعده على تحقيق المزيد من النجاحات».

وكانت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أكدت وجود مفاوضات بين النصر السعودي ورونالدو في صفقة انتقال حر يحصل خلالها على 200 مليون يورو في الموسم، ويبدأ بعدها عمله كسفير لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2030، بالتعاون بين مصر واليونان.