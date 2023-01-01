أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة في أول أيام العام الجديد

تمكنت الأسعار كافة من تسجيل استقرار ملحوظ مع بداية العام الجديد 2023، ومن بينها أسعار الفاكهة والخضروات والتي يبحث الكثيرون عن أسعارها التي تتغير بين سوق لأخرى حسب التعبئة وتكلفة النقل وغيرها من الأسباب.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 .

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وسجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد ومن بينها كيلو البرتقال قيمة تراوحت بين 4 و7 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من التفاح اليوم بين 18 و20 جنيها، تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

سعر اليوسفي اليوم

وتراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من القشطة البلدي بين 10 و18 جنيهًا، تراوح سعر الكنتالوب اليوم بين 6 و10 جنيهات، تراوح سعر الجوافة بين 6 و8 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من العنب الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

أما في الأسواق المحلية فاختلفت الأسعار حيث تراوح سعر الجوافة بين 8 و15 جنيهًا، تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا، تراوح سعر البلح بين 8 و25 جنيها، تراوح سعر الكيلو من الموز اليوم بين 12.30 و15 جنيهًا، سجل سعر البرتقال البلدي بين 6.5 و10 جنيهات، تراوح سعر الرمان بين 8 و15 جنيهًا، تراوح سعر اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، تراوح سعر الفراولة بين 15 و20 جنيهًا.