رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس الفنون التشكيلية: نجهز آلية جديدة لنظام اقتناء الأعمال الفنية

كتب:

إلهام زيدان
11:40 ص | السبت 31 ديسمبر 2022
الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

تحدث الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية عن ملامح خطته لتطوير القطاع في الفترة المقبلة، ومن بينها ملف اقتناء الأعمال الفنية من التشكيليين.

قانوش: لا أتخذ قرار الاقتناء منفردا

وأضاف «قانوش»: في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يجري حاليا بحث ملف اقتناء الأعمال الفنية ووضع آلية ومعايير واضحة في اختيار الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن رئيس القطاع يرأس اللجنة بصفته لكن لا يتخذ القرار منفردا، وكل معرض يمكن الاقتناء منه، وليس قاصرا على صالون الشباب والمعرض العام فقط، إنما هو قرار لجنة.

وأشار«قانوش» إلى أن الاقتناء يتم كل سنتين لو انطبقت الشروط على الفنان، وأبرز هذه الشروط أن يكون الفنان مشاركا في الحركة الفنية وعلى رأسها المعرض العام أو أن يكون لديه معرض شخصي، ويتم الاقتناء من خلال زيارة أعضاء اللجنة ومتابعته للمعارض على مدار العام، فضلا عن بحث الطلبات المقدمة من الفنانين.

تغيير أعضاء اللجان كل سنة لتنويع وجهات النظر

وأوضح أن تغيير أعضاء اللجان كل سنة لتنويع وجهات النظر، وبالطبع لا يتم الاقتناء من أعضاء اللجنة خلال فترة العضوية في اللجنة وأنا بصفتي مقرر مقرر اللجنة، لافتا إلى أنه يجرى تجهيز آلية واضحة لمعايير اقتناء الأعمال في الفترة المقبلة لتكون ثابتة.

اقرأ المزيد:

وزيرة الثقافة تجتمع مع «وليد قانوش» بعد تكليفه برئاسة قطاع الفنون التشكيلية

رئيس قطاع «الفنون التشكيلية» الجديد: أتمنى أن أكون على قدر المسئولية

حصاد 2022.. 1337 نشاطا ثقافيا متنوعا في قطاع الفنون التشكيلية

رئيس «الفنون التشكيلية» يعلن الفائزين بجوائز الدورة 33 من صالون الشباب

رئيس قطاع «الفنون التشكيلية» يجتمع بمدراء المتاحف لتطوير العمل الثقافي والخدمات
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.