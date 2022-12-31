رئيس الفنون التشكيلية: نجهز آلية جديدة لنظام اقتناء الأعمال الفنية

تحدث الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية عن ملامح خطته لتطوير القطاع في الفترة المقبلة، ومن بينها ملف اقتناء الأعمال الفنية من التشكيليين.

قانوش: لا أتخذ قرار الاقتناء منفردا

وأضاف «قانوش»: في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يجري حاليا بحث ملف اقتناء الأعمال الفنية ووضع آلية ومعايير واضحة في اختيار الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن رئيس القطاع يرأس اللجنة بصفته لكن لا يتخذ القرار منفردا، وكل معرض يمكن الاقتناء منه، وليس قاصرا على صالون الشباب والمعرض العام فقط، إنما هو قرار لجنة.

وأشار«قانوش» إلى أن الاقتناء يتم كل سنتين لو انطبقت الشروط على الفنان، وأبرز هذه الشروط أن يكون الفنان مشاركا في الحركة الفنية وعلى رأسها المعرض العام أو أن يكون لديه معرض شخصي، ويتم الاقتناء من خلال زيارة أعضاء اللجنة ومتابعته للمعارض على مدار العام، فضلا عن بحث الطلبات المقدمة من الفنانين.

تغيير أعضاء اللجان كل سنة لتنويع وجهات النظر

وأوضح أن تغيير أعضاء اللجان كل سنة لتنويع وجهات النظر، وبالطبع لا يتم الاقتناء من أعضاء اللجنة خلال فترة العضوية في اللجنة وأنا بصفتي مقرر مقرر اللجنة، لافتا إلى أنه يجرى تجهيز آلية واضحة لمعايير اقتناء الأعمال في الفترة المقبلة لتكون ثابتة.