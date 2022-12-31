15 ملفا على طاولة الجامعات في 2023.. منها الارتقاء بالتصنيفات العالمية

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة مع مطلع العام الجديد 2023، تطبيق عدد من المحاور والخطط التي تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية وتحقق وتلبي طموحات الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث كشف عدد من الجامعات بعض المحاور الخاصة بالعمل خلال 2023، وما سيتم استكماله من خطط تسهم في الارتقاء بمنظومة العملية التعليمية.

خطط الجامعات لـ2023

و تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز المحاور والأهداف التي يجرى العمل عليها خلال عام 2023، في إطار الخطة المحورية الخاصة بها.

**تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين.

** الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية دوليًّا.

** التوسع فى إنشاء مراكز لرعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات والمعاهد.

** الاستثمار في التعليم العالي، والتوسع في البرامج الدراسية المتميزة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية.

** إتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب

** التوسع في عقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة عالميًّا.

**تقديم الدعم الفني للجامعات والمؤسسات البحثية.

** استكمال البرامج الدراسية الجديدة في كافة الجامعات وتصميم هذه البرامج وفقًا لأهداف الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة.

** استمرار جهود التحول الرقمي والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية.

** دعم الأنشطة الطلابية؛ لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب فكريًّا، وثقافيًّا، ورياضيًّا.

** تشجيع النشر العلمي الدولي

** التركيز على التخصصات البينية، والمشاركة الفاعلة، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمرجعية الدولية، والاستدامة، والابتكار.

** وضع خطة تسويقية للدعاية والتعريف بمصر في الخارج لاستمرار خطة جذب الطلاب الوافدين.

** افتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة.

** الاستمرار في مجال التوطين الصناعي، وزيادة المُكون المحلي.

** دعم ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة تعليمية ملائمة.