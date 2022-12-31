بداية 2023.. تحقق أمنية «أبوغزالة» في الحصول على ميكروباص من «إحلال السيارات»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «2023 بداية جديدة.. أمنية أبوغزالة»، تحققت في الحصول على ميكروباص من مبادرة إحلال السيارات.

الفارق شاسع بين السيارة التي حصلت عليها وسيارتي القديمة

بدوره، قال المواطن محمد أبو غزالة، إنه سمع عن المبادرة في الإعلان وقرر خوض التجربة وبالفعل استطاع الحصول على سيارة ميكروباص: «الفارق شاسع بين السيارة التي حصلت عليها وسيارتي القديمة، هناك توفير كبير بسبب الغاز، كما أن السيارة القديمة كلفتني كثيرًا بسبب الأعطال».

من المستحيل أن تحصل على سيارة بفائدة قدرها 3%

وأضاف أبو غزالة: «هذه المبادرة رائعة للغاية وأتمنى من أي شخص يمتلك سيارة قديمة يقدم في هذه المبادرة، ولن يندم، وعندما رأيت الإعلان على الإنترنت قدمت فورا، استغرق الأمر فترة من الزمن، وبالفعل تواصلت المبادرة معي استلمت سيارتي وسلمت السيارة القديمة، هناك فارق شاسع في العمل والربع، والقسط مريح للغاية، وأعتقد أنه من المستحيل أن تحصل على سيارة بفائدة قدرها 3% كما حدث في هذه السيارة، لأن أي معرض يمنح السيارات بالتقسيط بفائدة قدرها 50%».