أسعار مبادرة إحلال السيارات في ديسمبر.. «كاش وقسط يصل لـ10 سنوات»

قال شريف سليمان، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ موقع المبادرة مازال يستقبل طلبات إحلال السيارات في جميع المحافظات، لافتًا إلى أنه جاري تجهيز ساحات تخريد للسيارات وفحصها في محافظات بني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان، وأن المبادرة تلقت آلاف الطلبات من المواطنين خاصة السيارات الملاكي.

شروط الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن من شروط دخول السيارات الملاكي مبادرة الإحلال، هو أن يكون مر عامين على تملكها، وأن يكون تنفيذ المباردة وفقا للمرور الخاص بها، كما يتم توجيه صاحب السيارة المراد إحلالها إلى أحد البنوك المتعاقد عليها في المحافظة التى يتم ترخيص السيارة فيها.

وأكد «سليمان» أنّ مبادرة إحلال السيارات تقوم بنشر أسعار السيارات الملاكي والميكروباص والتاكسي من خلال جدول فى حالة الدفع الكاش أو تقسيط السيارة لمدة 10 أو 7 سنوات بفائدة مالية قدرها 3%.

أسعار السيارات فى مبادرة إحلال السيارات

وتستعرض «الوطن» أسعار السيارات التى يتم إدخالها في مبادرة إحلال السيارات من خلال جدول التقسيط لمدة 10 سنوات، وتبدء من3881 جنيها قسط شهري للسيارات بي واي دي.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن عن مبادرة إحلال السيارات القديمة، التى مضي على تصنيعها أكثر من 20 سنة، واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وتم اعداد خطة من قبل الحكومة قبل عامين، لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات، التي شملت حتى الآن 12 محافظة على مستور الجمهورية.