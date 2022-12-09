مبادرة «إحلال السيارات»: نتلقى طلبات المحافظات الجديدة بنفس الشروط القديمة

قال شريف سليمان، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، إنّ مبادرة إحلال السيارات تعمل بالكامل في 9 محافظات من ضمنها القاهرة الكبرى، وهي محافظات «الجيزة والقاهرة والقلوبية»، وجار تجهيز ساحات تخريد في 5 محافظات وهي «الإسماعيلية، وسوهاج، وبني سويف، والشرقية، والبحيرة».

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المبادرة تلقت أكثر من 42 ألف طلب إحلال سيارات في 9 محافظات حتى الآن، وتم تسليم أكثر من 24 ألف سيارة ملاكي وميكروباص وتاكسي.

سيارات الإحلال

وأوضح شريف سليمان، المتحدث باسم مبادرة الإحلال، أنّ إدارة المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة إجراءات الطلبات على موقعها الإلكتروني، من خلال الدخول على موقع المبادرة إحلال السيارات وتسجيل البيانات والاشتراك، مؤكدًا الانتهاء من تحديث برمجيات المنصة الإلكترونية للمبادرة بما يُمكِّن مواطني الخمس محافظات الجديدة من الاشتراك في المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من بنوك، وسيتم إتاحتها للمواطنين للاشتراك فور قرب انتهاء المحافظات الخمس الجديدة من تجهيز ساحات تجميع السيارات القديمة.

مبادرة إحلال السيارات

وأكد تلقي الطلبات الخاصة بالمحافظات الجديدة بالشروط المعمول بها في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ، عقب تجهيزة ساحات التخريد وتم ضم أكثر من محافظة في الصعيد.