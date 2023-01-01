حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 1-1-2023 عاطفيا ومهنيا

يترقب بعض الأشخاص حظك اليوم، لمواليد الأبراج المختلفة خاصة مع نهاية العام الجاري وبدء عام جديد.

وفي إطار اهتمام الناس ومتابعتهم، تقدم «الوطن»، فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم بحسب تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر.

حظك اليوم برج الحمل 1-1-2023 على الصعيد المهني

القمر يسلط الضوء على الأمور المهنية والمالية، واليوم يجب أن تضاعف حذرك وتحدد وتنظم أفكارك وخطواتك.

حظك اليوم برج الحمل 1-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، زحل بمنزل الأصدقاء يمنحك نضجًا وحكمة.. تميل لمناقشة قضايا فكرية وتستطيع أن تعرض رأيك بذكاء.

حظك اليوم برج الثور 1-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تفتن الجنس الآخر ويمنحك الفلك قدرةً على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس.

حظك اليوم برج الثور 1-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق، وتتقدم بمنتهى الثقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-1-2023 على الصعيد العاطفي

حظك اليوم برج الجوزاء يخبرك أنك تميل نحو الانعزال عمن حولك، وقد يسبب ذلك شعورًا بالأذى لدى من يحبونك.. حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك، واهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 1-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بالسحر والجاذبية وتميل لإسعاد من حولك وتمتلك أدوات السعادة.

حظك اليوم برج السرطان 1-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفع الأصدقاء لمشاركتك اهتماماتك، وتتقدم في مشاريعك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 1-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتعامل بمرونة حتى ولو بدت الأمور مخالفة لإرادتك.

حظك اليوم برج الأسد 1-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم نحو إحكام قبضتك على المحيطين بك.. تجنب الصدامات العنيفة ولا تتمادَ في الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج العذراء 1-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك لإنجاز الكثير وقد تقوم بعمل أسبوع في يوم واحد.

حظك اليوم برج العذراء 1-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان، وقد يجمعك بالأصدقاء وبمن تحب سفر أو لقاء مميز.

حظك اليوم برج الميزان 1-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة، وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الميزان 1-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد تشارك من حولك في احتفالٍ ما، وقد تأتيك الظروف بمعلومات كانت خافية.

حظك اليوم برج العقرب 1-1-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحدّث مع شريك حياتك بهدوء لتقرّب المسافات بينكما.

حظك اليوم برج العقرب 1-1-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحمي مصالحك وحقوقك، وادرس قراراتك جيدا.

حظك اليوم برج القوس 1-1-2023 على الصعيد العاطفي

زحل بمنزل العلاقات يمنحك نضجا وحكمة في معاملاتك.. تبدو أكثر لباقة، وتفتن الجنس الآخر.

حظك اليوم برج القوس 1-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على التطور، وقد تغير عاداتك تدريجيا وتبدو أكثر مرونة.

حظك اليوم برج الجدي 1-1-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم.. تتحرك بحماس، واليوم هو وقت الخروج والانطلاق

حظك اليوم برج الجدي 1-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وهناك فرصة لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة.

حظك اليوم برج الدلو 1-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك بالحذر في خطواتك ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة.

حظك اليوم برج الدلو 1-1-2023 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تنتبه، فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.

حظك اليوم برج الحوت 1-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات قد يعدك بلقاء فكري أو فني يثري شخصيتك، وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.

حظك اليوم برج الحوت 1-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تشعل قلبك بالعاطفة.. فلا تتردد في الإعلان عن مشاعرك بحرية.