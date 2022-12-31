متخصص في الشأن الروسي: التقارب بين موسكو والصين يقلق أمريكا

قال سمير أيوب، المتخصص في الشأن الروسي، إن العلاقات الروسية الصينية تتطور بشكل كبير، وهو التحالف الذي يقلق الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا في الوقت ذاته أن الفخ التي نصبته الولايات المتحدة لاستنزاف روسيا اقتصاديًا وعسكريًا لم ينجح، بل انعكس سلبًا على حلفائها الأوروبيين.

إشغال العالم بأزمات تؤثر على القوى العظمى

وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التقارب الصيني الروسي يعد تكاملًا للقوى لمواجهة سياسة الولايات المتحدة الاستفزازية، التي تعمل على إشغال العالم بأزمات تؤثر على القوى العظمى، خاصة روسيا والصين بهدف إضعافهما.

وأشار المتخصص في الشأن الروسي، أن الشعب الروسي يلتف حول سياسة «بوتين» للعمل من أجل الحفاظ على سيادة ومصالح بلادهم ضد تحريض الولايات المتحدة الأمريكية للشارع الروسي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التقارب الروسي الصيني، لن يستطيع مجابهة التعاون الأمريكي الأوروبي، بسبب القوة الاقتصادية المتباينة بين الطرفين.