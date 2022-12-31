بوتين يصدر مرسوما يتيح للدول «غير الصديقة» سداد ديونها بالعملة الأجنبية

تواصلت تداعيات الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ فبراير الماضي، وما تبعها من عقوبات غربية ضد «موسكو»، وما اتخذته السلطات الروسية ردًا على العقوبات، وكان أحدث رد روسي، ما أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، بشأن سداد ديون الدول غير الصديقة لموسكو المستحقة لروسيا.

وأصدر بوتين، مرسوما يتيح للدول غير الصديقة لبلاده بسداد ديونها المستحقة لروسيا مقابل الغاز بالعملات الأجنبية، على استمرارها في شراء الغاز مجددا بالعملة الوطنية «الروبل»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

شروط انسحاب الشركات غير الصديقة.. وضع مؤشرات للمساهمين الجدد

بدورها، نشرت وزارة «المالية» الروسية، أمس الجمعة، قائمة بشروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة، والتي تلزمها ببيع أسهمها بخصم 50% من قيمتها السوقية.

والشرط الأول الذي حددته سلطات «موسكو»، توافر تقييم مستقل للقيمة السوقية للأصول، والثاني أن يتم بيع الأصول بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأصول المقابلة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وأكد شرط روسيا الثالث، ضرورة وضع مؤشرات أداء رئيسية للمساهمين الجدد، فيما تمثل الشرط الرابع، في السداد بالتقسيط لمدة تتراوح بين عام وعامين والالتزام بالتحويل الطوعي للأموال إلى الميزانية الفيدرالية بمبلغ لا يقل عن 10% من قيمة المعاملة، وألا يتجاوز مبلغ الربح الواجب دفعه، 50% من صافي ربح العام السابق.

ارتفاع مؤشر «بورصة موسكو» المقوم بالروبل بـ 0.33%

وفي «بورصة موسكو» الروسية، أظهرت بيانات، امس الجمعة، تراجع «سوق الأسهم» الروسية بنسبة 43.12% خلال العام الجاري، فيما ارتفع المؤشر المقوم بالروبل بنسبة 0.33%، ليحقق 2154.12 نقطة بنهاية آخر جلسة في 2022.

كما شهد مؤشر «آر تي إس» المقوم بالدولار، ارتفاعا بنسبة 3.61%، ليسجل 970.6 نقطة.