تأجيل استئناف أحمد آدم على إلزامه دفع 300 ألف جنيه تهرب ضريبي

قررت محكمة مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أمير ناصف، وعضوية المستشارين أنور أبو ريه، وعمرو الأحمداوي، وأمانة سر محمد صبحي، اليوم السبت، تأجيل استئناف الفنان أحمد آدم على إلزامه بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 21 يناير للمستندات.

وقضت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، في وقت سابق، بتغريم الفنان أحمد آدم، 300 ألف جنيه في قضية التهرب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام.

تسديد مبلغ مالي مستحق للضرائب

وجاء في أوراق القضية، المتهم فيها الفنان أحمد آدم، أنّه تهرّب من تسديد مبلغ مالي مستحق للضرائب عن البرنامج الذي قدّمه في وقت سابق في عام 2013، باسم «بني آدم شو».

ووجّهت النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات مع الفنان، تهم التهرب الضريبي، ووفقًا للقانون الخاص بوزارة المالية، تُفرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، والأقصى 2000 جنيه، وعلى من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.