«صحة النواب»: مصر خالية من متحور يوم القيامة الجديد.. و«أوميكرون» الأكثر انتشارا

تضاربت الأحاديث حول حقيقة وجود متحوارت جديدة لفيروس كورونا «كوفيد 19» في مصر، خاصة فيما يتعلق بـ«متحور يوم القيامة» ومدى خطورته وتأثيره المباشر على صحة المواطنين، وكونه سبباً رئيسياً في إصابة المواطنين بكورونا نظراً لسرعة انتشاره، وهو ما أوضحه الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كاشفاً حقيقة وجود متحورات جديدة للفيروس في مصر ومدى مواجهتها من قبل القطاع الصحي .

متحور يوم القيامة لا يوجد داخل مصر

وأكد رئيس صحة النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر خالية من متحور يوم القيامة الجديد وغيره من المتحورات المعلن عنها كـ XBB، مضيفاًَ أن المتحور الأكثر انتشاراً في مصر هو متحور أوميكرون، و ذلكً وفقاً لنتائج الفحص والتحليل لعينات المرض التي يتم أخذها عشوائياً من المصابين بكورونا ويتم تحليلها من مختلف المحافظات، مؤكداً أن جميع القطاعات على أتم الاستعدادات لمتابعة ورصد أي متحورات تتعلق بأزمة كورونا.

لا توجد علاقة بين كورونا والفيروس المخلوي

وعن متحور يوم القيامة «متحور كورونا الجديد»، أوضح رئيس صحة النواب، أنه لا توجد علاقة بين كورونا والفيروس المخلوي، وهو مشتق من متحور أوميكرون وأول ظهوره كان في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد ذلك في الصين، مضيفاً أن هناك عددا من العوامل لظهور وانتشار المتحور في الصين تتمثل في قلة المناعة المجتمعية وضعف التطعيمات الخاصة بالمرض والتطعيمات لكبار السن مما أدى إلى وجود الحالات البسيطة والمتوسطة بين المرضى والمتحور لم يظهر في الشرق الأوسط أو مصر، ويصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي.