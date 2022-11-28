قناة القاهرة الإخبارية: رصد متحور جديد من كورونا بين الفئران في نيويورك

قال ياسر نور الدين مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، إنَّ جهات علمية ورسمية أمريكية رصدت متحورًا جديدًا لفيروس كوفيد-19 بين الفئران، مشيرًا إلى خطورة ذلك حال انتقاله للبشر.

رصد متحوّر جديد للفيروس التاجي بنيويورك

وأضاف «نور الدين»، في رسالة على الهواء مباشرة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ وزارة الزراعة الأمريكية وجامعة ميزوري أكدتا رصد متحور جديد للفيروس التاجي في نيويورك، ما يمكن أن يُمثل خطورة واضحة، في ظل الانتشار الكبير للفئران في شوارع الولاية الأمريكية.

انتشار الفئران في ولاية نيويورك

وأرجع خطورة الموقف الحالي إلى الانتشار الكبير للفئران في ولاية نيويورك، الأمر الذي ينذر بخطر شديد، حال وصول هذا المتحور للجنس البشري.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا خلاله أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض المنتهية ولايته، المسؤولين لتنحية الأمور السياسية خارج الأطر الخاصة بالتحقيق في أصول فيروس كورونا بالصين.