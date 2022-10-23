عضو «العليا للفيروسات»: لم نرصد متحور كورونا الجديد «XXB» في مصر

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، عدم رصد متحور كورونا الجديد «XXB».

وشدد على أن نتائج التحليل والترصد الخاصة بالمعامل البحثية في جميع المحافظات لم ترصد أي طفرات أو متحورات جديدة للفيروس حتى الآن، مضيفاً أن «السلالة المنتشرة في مصر هي أوميكرون بطفرتيها ba5 وba4».

الإنفلونزا الموسمية هي الأكثر إنتشارا

وفي تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أضاف حاتم أن لجان الترصد تتابع الوضع الخاص بفيروس كورونا عن كثب، مشيرا إلى أن الإنفلونزا الموسمية هي الأكثر إنتشارا بين المواطنين حاليا.

وأوضح أن نسب الإصابات بين المواطنين تتأرجع بين بسيطة ومتوسطة، مؤكداً ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى، والحصول على اللقاح.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح رئيس «صحة النواب» أن هناك استعدادات مكثفة لأي سيناريوهات تتعلق بفيروس كورونا، مؤكدا توافر الأدوية والمستلزمات والكفاءات الطبية المتميزة لمواجهة الفيروس، كما شدد على ضرورة التعامل مع أي أعراض للفيروس باعتبارها إصابة، حتي يثبت العكس، مع الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة.