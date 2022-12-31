سقوط أباطرة المواد المخدرة في حملات مكبرة بالإسماعيلية ومطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من القبض على عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دوائر (مركزى شرطة القصاصين والإسماعيلية – قسم شرطة مطروح) بنطاق محافظتى (الإسماعيلية ، مطروح) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريتى أمن (الإسماعيلية – مطروح) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بطريق (القاهرة – الإسماعيلية) دائرة مركز شرطة القصاصين.. وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول) .

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون - مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن مطروح

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بحوالى (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف جنيه.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.