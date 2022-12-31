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ضبط 3 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في القاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:22 م | السبت 31 ديسمبر 2022
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة حملة لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، ما أسفر عن ضبط 3 مراكز بدون ترخيص بنطاق دائرة قسم شرطة بدر، كما تم ضبط 3 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز.

مخالفات بالجملة

وتبين وجود العديد من المخالفات في المراكز الثلاثة، أبرزها عدم وجود ترخيص، وعدم وجود موافقة من الجهات المختصة، ومزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار