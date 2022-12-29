«مكافحة الإدمان»: أكثر من 18 ألف مريض تقدّموا للعلاج في 2022 بالمناطق المطورة

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إنّ الصندوق نفذ تدخلات متكاملة خاصة بالمناطق المطورة، لافتًا إلى وجود تكليفات وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية بتنفيذ برامج الحماية من المقدرات بالمناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات، مثل حي الأسمرات وبشائر الخير والمحروسة وحدائق أكتوبر، حيث استهدف الصندوق تقديم الوعي والرعاية والحماية الاجتماعية من المخدرات لأهالي هذه المناطق بعد نقلهم، وشهد عام 2022 أكثر من 18 ألف مريض للعلاج من الإدمان بالمناطق المطورة.

التوعية المبكرة بمخاطر المخدرات

وأضاف وهبة، في مداخلة هاتفية على فضائية dmc، أنّه تم بالتوازي مع نقل أهالي المناطق العشوائية لمناطق مطورة تقديم الوعي لهم بخطورة تناول المخدرات، لحماية الشباب من المخدرات، لافتًا إلى أنّ الصندوق يستهدف التوعية المبكرة بمخاطر المخدرات قبل دخول الشباب داخل دائرة الإدمان، من خلال عدة محاور، منها الحملات التوعوية داخل هذه المناطق والتي تضمنت تنفيذ الزيارات المنزلية للشباب والأهالي بهذه المناطق المطورة، لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

6 عيادات للإدمان في المناطق المطورة

وأوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أنّ صندوق لعلاج ومكافحة الإدمان افتتح 6 عيادات للإدمان بالمناطق المطورة، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 170 الف زيارة لأهالي بالمناطق المطورة والمناطق المجاورة لتحفيز مرضى الإدمان لتقديم العلاج.