ضبط 13 ألفا و577 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحقيق الأمن، ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، إذ شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط 2141 قضية متنوعة.

سرقة تيار كهربائي

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13577 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

أما الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، فأسفرت جهودها عن ضبط 358 قضية في عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

مبان بدون ترخيص

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 100 قضية متنوعة، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مبان، ومحلات بدون ترخيص.